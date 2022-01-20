الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: لا ننوى إعادة فرض إجراءات الإغلاق

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تنوي إعادة فرض إجراءات الإغلاق بسبب تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي له: "في ما يخص كوفيد-19 نحن الآن في وضع أفضل مما كان في وقت سابق، وأفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل عام".

 

وتابع قائلا: "لا نعتزم العودة إلى إجراءات الإغلاق. ولا نعتزم إعادة إغلاق المدارس. والمدارس يجب أن تبقى مفتوحة".

 

وأعاد بايدن إلى الأذهان أن السلطات الأمريكية خصصت 130 مليار دولار لتمويل إجراءات محاربة "أويكرون" في المدارس، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستسمح بإبقاء المدارس مفتوحة.

 

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا وعدد الوفيات، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 68.2 مليون إصابة، وحصيلة الوفيات أكثر من 856 ألف حالة منذ بدء الوباء، حسب جامعة جونز هوبكينز.

 

وكان أكد معظم الأمريكيين، أن الرئيس جو بايدن تعامل بشكل سيئ في إدارة أزمة وباء كورونا "كوفيد 19" التي تتعرض لها الولايات المتحدة رغم انتقاداته لسلفه دونالد ترامب في إدارة هذا الملف.

 

وبحسب استطلاع للرأي يعتقد 64 % من الأمريكيين، أن استجابة الرئيس جو بايدن لمواجهة وباء كورونا "تسير بشكل سيئ'' فيما وصلت نسبة الرضا عن أدائه إلى مستوى منخفض جديد بحسب صحيفة "ديلي ميل".

 

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه كل من موقع "YouGov" وقناة "CBS News" الأمريكية كيف تضائل الدعم للرئيس بايدن في العام الماضي 2021.
 

وكشف استطلاع الرأي أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تعمل بشكل سيئ في إدارة كوفيد 19، حيث وصل تقييم جو بايدن في التعامل مع الجائحة لأدنى نقطة دعم منذ توليه الرئاسة.

 

وجد الاستطلاع، أن 64 % من الأمريكيين غير راضين عن الإدارة الحالية لمجابهة كورونا، بينما يعتقد 36 % فقط أن جهود الحكومة الأمريكية لمجابهة الوباء "تسير على ما يرام''.

 

وأظهر المشاركين في الاستطلاع استيائهم من بايدن، حيث يعتقد 49 في المائة فقط من الناخبين إنه يقوم بعمل جيد في كوفيد، بينما في مارس 2021، أيد 67 % من الأمريكيين إدارته لمجابهة الوباء لكن هذا الرقم انخفض اليوم إلى أدنى مستوى له وتراجعت الثقة في بايدن.

 

ومن بين الذين وافقوا على طريقة تعامل بايدن مع الوباء، سجل 78 %منهم على أنهم ليبراليون، في حين أن 83 % ممن رفضوا أدائه اعتبروا محافظين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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