الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى.. اليوم

لجان امتحانات الصف
لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم، آخر امتحانات نصف العام بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

ويؤدي التلاميذ، اليوم الخميس، امتحان مادة الرياضيات بجميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء المتداولة عن تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن كل ما ينشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

من جهة أخرى، ستبدأ الوزارة، خلال الأيام المقبلة في عقد عدة اجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتحديد ومناقشة المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم جديد، وكذلك طريقة التقديم التي توفر الشفافية في الاختيار للجميع.

وتقدمت الوزارة بإحصائية مدققة ومفسرة لجميع المواد المطلوب سد العجز بها علي مستوى قطاع التعليم العام، والأنشطة والخدمات المعاونة، وكذلك قطاع التعليم الفني، من خلال الحصاد السنوي العام الماضي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

 وبلغ إجمالي العجز 320 ألف و675 معلمًا، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية، حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008 معلم، والتعليم العام 126518، والتعليم الفني 8837، فيما وصل العجز في مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجرى العمل على حصر العجز في العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.

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