الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «على سبيل الحكى» بمركز سعد زغلول الثقافى

غلاف المجموعة القصصية
غلاف المجموعة القصصية

يستضيف مركز سعد زغلول الثقافي، في مقره الكائن بمتحف بيت الأمة، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل إطلاق ومناقشة وتوقيع المجموعة القصصية، "على سبيل الحكي"، للكاتب وائل سعيد، والصادرة مؤخرا ضمن سلسلة إبداعات قصصية، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الناقد الكاتب سيد الوكيل.

ويشارك في اللقاء بإلقاء الضوء النقدي علي المجموعة القصصية "علي سبيل الحكي"، للكاتب وائل سعيد كل من: الكاتبة الروائية ضحى عاصي، الشاعر والكاتب الصحفي علي عطا، القاص دكتور خالد عاشور، الروائي والسيناريست مارك أمجد.

وعلى جانب آخر، يُصاحب الحفل فعاليات معرض الفن التشكيلي "تنويعات 2" ويضم لوحات لمجموعة من الفنانين.
"على سبيل الحكي" هي الإصدار الخامس للكاتب وائل سعيد، تتضمن 15 قصة أو حالة قصصية يصنعها المؤلف بالمراوحة بين الحلم والواقع، الحقيقي والتخييلي، ليُكسب خطاب الحكاية طابعا تهكميا، فضلا عن تنازله –بلا حرج- عن نمطية البناء المحبوك، واجتراؤه علي عبور النوع بمدخلات من فنون لغوية مختلفة مثل المقال الصحفي، المسرح، السيناريو.. هذه النصوص قد تثير اعجاب القارئ بقدر ما تثير غضبه، لكنها تدعونا الي التفكير؛ ليس في حاضر المشهد السردي فحسب، بل في مستقبله أيضا.

من عناوين مجموعة "علي سبيل الحكي"، للكاتب وائل سعيد: "خطأ المجنى عليه"، "سعيكم مشكور"، "صناعة الإنسان"، "رجل وحيد يعاني من الملل"، ومما جاء فيها نقرأ: "استأذنكم أن يقف أحدكم أمام القهوة إلى أن أتفك ميه بسرعة، ليتني أحضرت الشمعة معي لابد وأن أُعيد كل شيء إلى مكانه، أنتم لا تعرفون غباوة زوجتي في موضوع كهذا، ممكن حد يروح ويجيب الشمعة؟
طيب.. طيب؛ تعال على رأي زوجتي لقد فرغت من فك المياه، لكن بالله عليكم الواقف أمام القهوة لا يتحرك ويتركها تفور حتى أعود أنا بالشمعة، الشمعة... يا نهار أغبر؛ فارت القهوة!
تفضلوا كلُ منكم من غير مطرود وربنا يسترها عليا وعليكم، هي غلطتي من البداية كيف أعتمد على حفنة قراء مثلكم!".

يشار إلي أن وائل سعيد، سبق وصدر له: "كالعادة تحدث كل الأشياء" - مجموعة قصصية -  الهيئة العامة لقصور الثقافة 1999. رواية "قلم فحم" عام 2014 عن  المجلس الأعلي للثقافة، رواية "حكاية العمر كله" عام 2014 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، "هذا كل ما في الأمر" مجموعة قصصية عام   2015 عن دار حروف للنشر الألكتروني، ومجموعته الأحدث "على سبيل الحكي" منتصف العام 2021 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وله قيد النشر رواية تحت عنوان "بوسي كات".

علي سبيل الحكي مركز سعد زغلول الثقافي سلسلة إبداعات قصصية الناقد الكاتب سيد الوكيل الكاتب وائل سعيد

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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