الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليونان تطرح بنجاح سندات أجل 10 سنوات بعائد قدره 1.8%

البورصة اليونانية
البورصة اليونانية

نجحت اليونان في بيع سندات عشرية بقيمة 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار)، وقال وزير المالية اليوناني، كريستوس ستايكوراس، إن البلاد "حققت عائدا مُرضيا في ظل الظروف الدولية السائدة".

وبحسب الوزير، بلغ سعر العائد على هذه السندات 8ر1%  وهو ما يقل بشدة عن العائد على طرح مماثل لسندات عشرية مارس 2019 وكان 9ر3%.

يأتي تراجع العائد على السندات اليونانية أجل 10 سنوات  في ظل تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليوناني.

وفي الوقت نفسه، هناك بعض المؤشرات التحذيرية، حيث يشير المحللون إلى أن اليونان منذ حوالي عام كانت قد باعت سندات مدتها 10 سنوات بعائد قدره 8ر0% فقط. وكان العائد على السندات اليونانية أثناء ذروة الأزمة المالية اليونانية في 2012 وصل إلى أكثر من 35%.

وخرجت اليونان من آخر برنامج مساعدات اقتصادية أوروبي  في أغسطس .2018 ومنذ ذلك الوقت تزايدت قدرة اليونان على الاعتماد على نفسها في تلبية احتياجاتها المالية من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، إن هناك احتمالية تمديد سلسلة من القيود المفروضة في مواجهة كورونا، قائلًا: "تنتظر الحكومة توصيات لجنة الخبراء، فإن التمديد حتى نهاية يناير يبدو معقولًا".

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه من المتوقع أن توصي لجنة خبراء الصحة العامة في اليونان المقرر اجتماعها في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة سبل المضي قدمًا بتمديد مواعيد الإغلاق السابقة وتطبيق بروتوكولات صحية أكثر صرامة لمدة أسبوع واحد خلال الفترة "23-31" يناير الجاري.

وأضاف بليفريس- تعليقًا على معدل الإصابة المرتفع بين مرضى كورونا بالمستشفيات- أن هناك ذروة بمعدل الإصابات بسلالة دلتا خلال العطلات، مشيرًا إلى أن الضغط طويل الأمد على نظام الصحة العامة وتردد المرضى في طلب العلاج قبل تدهور حالتهم بشكل كبير قد يكون سببًا في هذه الذروة.

وأكد ضرورة طلب المساعدة الطبية، مشجعًا الأشخاص المصابين بكوفيد-19 على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم والتواصل مع طبيبهم بمجرد شعورهم بالتوعك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

أول تعليق من كيروش بعد فوز منتخب مصر على السودان والتأهل لثمن النهائى

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

«المونتيور» تحتفى باكتشاف بقايا مبنى لقائد حملات التعدين بسيناء

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

أنباء عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات فى عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على هدم منزل عائلة فلسطينية

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين