اليونان تطرح بنجاح سندات أجل 10 سنوات بعائد قدره 1.8%

نجحت اليونان في بيع سندات عشرية بقيمة 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار)، وقال وزير المالية اليوناني، كريستوس ستايكوراس، إن البلاد "حققت عائدا مُرضيا في ظل الظروف الدولية السائدة".

وبحسب الوزير، بلغ سعر العائد على هذه السندات 8ر1% وهو ما يقل بشدة عن العائد على طرح مماثل لسندات عشرية مارس 2019 وكان 9ر3%.

يأتي تراجع العائد على السندات اليونانية أجل 10 سنوات في ظل تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليوناني.

وفي الوقت نفسه، هناك بعض المؤشرات التحذيرية، حيث يشير المحللون إلى أن اليونان منذ حوالي عام كانت قد باعت سندات مدتها 10 سنوات بعائد قدره 8ر0% فقط. وكان العائد على السندات اليونانية أثناء ذروة الأزمة المالية اليونانية في 2012 وصل إلى أكثر من 35%.

وخرجت اليونان من آخر برنامج مساعدات اقتصادية أوروبي في أغسطس .2018 ومنذ ذلك الوقت تزايدت قدرة اليونان على الاعتماد على نفسها في تلبية احتياجاتها المالية من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، إن هناك احتمالية تمديد سلسلة من القيود المفروضة في مواجهة كورونا، قائلًا: "تنتظر الحكومة توصيات لجنة الخبراء، فإن التمديد حتى نهاية يناير يبدو معقولًا".

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه من المتوقع أن توصي لجنة خبراء الصحة العامة في اليونان المقرر اجتماعها في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة سبل المضي قدمًا بتمديد مواعيد الإغلاق السابقة وتطبيق بروتوكولات صحية أكثر صرامة لمدة أسبوع واحد خلال الفترة "23-31" يناير الجاري.

وأضاف بليفريس- تعليقًا على معدل الإصابة المرتفع بين مرضى كورونا بالمستشفيات- أن هناك ذروة بمعدل الإصابات بسلالة دلتا خلال العطلات، مشيرًا إلى أن الضغط طويل الأمد على نظام الصحة العامة وتردد المرضى في طلب العلاج قبل تدهور حالتهم بشكل كبير قد يكون سببًا في هذه الذروة.

وأكد ضرورة طلب المساعدة الطبية، مشجعًا الأشخاص المصابين بكوفيد-19 على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم والتواصل مع طبيبهم بمجرد شعورهم بالتوعك.