التشيك تلغى التطعيم الإلزامى لكبار السن

تراجعت جمهورية التشيك عن قرارها بجعل تطعيم كبار السن وفئات أخرى إلزاميا.

وأكد رئيس الوزراء الجديد للتشيك بيتر فيالا، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في براغ اليوم الأربعاء، أن حكومته لن تفرض التطعيم الإلزامي.

وأوضح السياسي الذي ينتمي للتيار الليبرالي المحافظ، أنه لا يرغب في تعميق الانقسامات في المجتمع.

ووافقت الحكومة السابقة برئاسة أندريه بابيش في ديسمبر على جعل التطعيم إلزاميا، في واحدة من خطواتها الأخيرة في السلطة. وكان من المفترض أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ في مارس.

وكان من المقرر تطبيق التطعيم الإلزامي على من تجاوزوا 60 عاما، وعلى ضباط الشرطة ورجال الإطفاء والجنود وطواقم الرعاية الصحية ودور الرعاية.

وأفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بأن 9ر62 % من سكان التشيك تلقوا التطعيم الأساسي ضد كوفيد- 19 إلى الآن.

وتلقى أقل قليلا من ثلث سكان البلاد جرعات تنشيطية ضد كورونا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي