الرئيس الأوكرانى يشكر وزير الخارجية الأمريكى لمشاركته فى تهدئة الوضع حول أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، على مشاركته الشخصية في تهدئة الوضع حول أوكرانيا، وذلك عقب محادثات جمعت بينهما في كييف، الإثنين.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لدعم الولايات المتحدة السياسي والأمني لبلاده، مضيفًا أنه يتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين كييف وواشنطن.

ووصل بلينكين إلى أوكرانيا في وقت سابق اليوم لتعزيز التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وكان حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اختيار "مسار سلمي" في أوكرانيا، خلال زيارة إلى كييف لتأكيد دعم بلاده لها قبل المحادثات المقررة مع روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبلينكن الذي من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف الجمعة، قال إنه لن يقدم ردًا مكتوبًا على المطالب الروسية خلال المحادثات.

وأضاف أنه يعود لبوتين أن يبدد المخاوف من تخطيط موسكو لغزو جارتها الموالية للغرب، متابعًا: "آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء الوضع على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين".

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف فعلية من اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا الشرقية.

وتصر موسكو على أنها لا تخطط لغزو جارتها، لكنها تطالب بضمانات أمنية واسعة النطاق تشمل حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» مقابل خفض التوتر.

لم تتوصل أيام من المحادثات بين مسئولين غربيين وروسيا في جنيف وبروكسل وفيينا الأسبوع الماضي إلى اختراق نحو حل الأزمة.

وساهم وصول بلينكن إلى أوروبا الأربعاء في زيادة الرهانات الدبلوماسية، فهو يتوجه بعد كييف إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعيًا إلى وحدة غربية، وفي اليوم التالي إلى جنيف للقاء لافروف.