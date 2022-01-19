الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنة الأولى وأنجزت ما لم يتوقعه كثيرون

جو بايدن
جو بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن وباء كورونا لن يكون "الوضع الطبيعي" بعد ذلك وستواصل الولايات المتحدة مواجهته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة أصبحت في وضع أفضل بشأن مكافحة كورونا ولن تعود إلى ما كانت عليه، معتبرًا أن متحور أوميكرون ليس سببًا لإثارة الذعر.

وقال بايدن إن العام الأول من رئاسته كان مليئا بالتحديات لكنه حقق تقدما رغم هذا الأمر: "حققنا تقدمًا كبيرًا خلال السنة الأولى من إدارتي وأنجزنا ما لم يتوقعه كثيرون".

ودعا جو بايدن إلى ضرورة "إصلاح الخلل" في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أن إدارته تسعى لتقليص العجز في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لم نكن نتوقع حجم الاعتراض الذي واجهناه من قبل الحزب الجمهوري وأعتقد أننا نستطيع إنجاز الكثير من الإصلاحات بعيدا عن الحزبية".

وشدد بايدن على أن إدارته لن تعود إلى الإغلاق العام من جديد في مواجهة انتشار كورونا، مشيرا إلى أن حكومته تواجه تحديات داخلية كبيرة لم تشهدها من قبل.

وتابع بايدن "متحور أوميكرون أصبح تحديا كبيرا يهدد البلاد، وتعلمنا الكثير خلال مواجهة الجائحة وبتنا في مكان أفضل مما كنا عليه قبل عام".

يأتي هذا المؤتمر لبايدن في وقت أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب أن بايدن يحظى برضا 40 % فقط من الأميركيين انخفاضا من 57 % عند بداية ولايته. 

وقالت المؤسسة إن العام الأول من ولاية سلفه دونالد ترامب هو الوحيد الذي شهد مستويات رضا أدنى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين في وقت سابق إن الرئيس سيوضّح كيف تولّى منصبه "في ظروف صعبة جدا، من انتشار الجائحة إلى انكماش اقتصادي ضخم، وقد كان هناك الكثير من التقدم المحرز".

جو بايدن الرئيس الامريكي كورونا الولايات المتحدة أوميكرون العام الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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