برلمانى: 5 ملايين موظف يستفيدون من قرار السيسى برفع الحد الأدنى للأجور

وصف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور، بدءًا من شهر يوليو 2022، بأنه قرار تاريخي ينصف ملايين الموظفين والمصريين ويحافظ على دخولهم، كما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا أن قرار الرئيس استجابة لنبض الشارع المصري، ويستفيد منه بشكل مباشر ما يزيد عن 5 ملايين موظف وفق تصريحات وزير المالية.

وأضاف بدوي، أن القرار جاء في توقيت حساس، ويتواكب مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، كما يؤكد إحساس الرئيس وتضامنه مع الموظفين وسعيه المستمر لرفع دخول الأسر المصرية.

وأضاف أن إقرار علاوتين للموظفين تترتب عليه زيادة ملموسة في الرواتب والدخول، وتحسين المستوى الاقتصادي للكثير من الأسر.

وأكد "بدوي" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إنجاز يحسب للرئيس السيسي، الذي يعمل وفق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق مئات الآلاف من فرص العمل.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.