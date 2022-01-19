الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: 5 ملايين موظف يستفيدون من قرار السيسى برفع الحد الأدنى للأجور

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

وصف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور، بدءًا من شهر يوليو 2022، بأنه قرار تاريخي ينصف ملايين الموظفين والمصريين ويحافظ على دخولهم، كما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا أن قرار الرئيس استجابة لنبض الشارع المصري، ويستفيد منه بشكل مباشر ما يزيد عن 5 ملايين موظف وفق تصريحات وزير المالية.

وأضاف بدوي، أن القرار جاء في توقيت حساس، ويتواكب مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، كما يؤكد إحساس الرئيس وتضامنه مع الموظفين وسعيه المستمر لرفع دخول الأسر المصرية.

وأضاف أن إقرار علاوتين للموظفين تترتب عليه زيادة ملموسة في الرواتب والدخول، وتحسين المستوى الاقتصادي للكثير من الأسر.

وأكد "بدوي" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إنجاز يحسب للرئيس السيسي، الذي يعمل وفق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق مئات الآلاف من فرص العمل.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي  وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

الرئيس السيسي المصريين مجلس النواب وزير المالية الحد الادنى للأجور فرص العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

هل الغرامات المالية تجبر المواطنين على الإجراءات الاحترازية؟

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

مصر تحجز مقعدها فى ثمن نهائى أمم أفريقيا بانتصارها على السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات فى عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على هدم منزل عائلة فلسطينية

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين