الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شكاوى من المواطنين بسبب توصيل الصرف الصحي بكفر شكر.. والمحافظ يرد

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

حصلت “الدستور” على شكوى من العشرات من أهالى قرية كفر عزب غنيم والمناطق المجاورة لها التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية من سوء حالة الطريق الواصل بين أسنيت وكفر كردي بسبب تأخر ترميم أعمال حفر الصرف الصحي والغاز الطبيعي. 

 وقال الأهالى أنه لم يتم توصيل الصرف الصحي رغم إنهاء المشروع في كثيرًا من المناطق وكذلك عدم استكمال دخول الغاز الطبيعي في قرية بقشو وشارع المدرسة الابتدائية بكفر عزب غنيم وتجاهل شوارع أخرى دون أسباب مثل شارع مدرس كفر عزب غنيم الابتدائية بالقرية بدون صرف صحي رغم مرور خطوط الصرف الصحي من أمام أبواب المدرسة مما تسبب في أضرار بيئية وصحية للطلاب والمعلمين بسبب الطرنشات التي تطفح داخل المدرسة وتنبعث منها روائح كريهة أثناء اليوم الدراسي.

وأوضح الأهالي "للدستور" أن بالوعات الصرف الصحي مرتفعة عن الأرض بارتفاع 60 سنتيمتر وتعوق حركة المرور وسير المواطنين بل تسبب معاناة لا يتخيلها عقل وتلقينا وعود كثيرة من المسؤولين بالحل منذ شهور ولكن دون جدوى مشيرين أن الدولة قامت بدورها وأنفقت ملايين الجنيهات على تركيب الصرف الصحي والذي تم الانتهاء منه منذ مايقرب من عام دون استلام الجهات المعنية بسبب وجود خلافات بين مقاول الأعمال والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالمحافظة أوقفت السير في إجراءات التوصيل للمنازل والمدارس التي يعيشون على صرف الطرنشات المسببة لأضرار ببيئة وصحية.

وناشد الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة زيارة تلك القرى وتفقد هذه الأمور والأوضاع المتردية ويستمع إلى مشكلات المواطنين ووضع حلول منطقية عاجلة على أرض الواقع بصحبة الجهات المعنية المختصة لإشاعة الرضا بين المواطنين من خلال تمهيد وتسوية ورصف الطريق واستكمال أعمال الصرف الصحي ودخوله للمدرسة وأيضًا توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المناطق المحرومة والتي تم تجاهلها دون أسباب مطالبين بتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنهاء الخلاف بين الجهات التنفيذية المتناحرة لعدم إهدار المال وتعظيم الاستفادة من مشروع الصرف الصحي الذي يخدم آلاف المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لـ"الدستور" أنه جارِ التواصل وإزالة أي معوقات مع تلك الجهات المختصة والمعنية عن تسليم مشروع الصرف الصحي وسرعة استكمال التوصيل إلى كافة المنازل لراحة وخدمة المواطنين. 

عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية شركة مياه الشرب مدينة كفر شكر لواء عبدالحميد الهجان بالوعات الصرف الصحي توصيل الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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