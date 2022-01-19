الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان: تعزيز الأمن والسلام محور رئاسة المنتدى الأمنى الأوروبى

جيهون بيراموف
جيهون بيراموف

أعلن وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، اليوم الأربعاء، عن أولويات بلاده كرئيس لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني، بأنها تركز على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة دول المنظمة.


وقال الوزير - خلال جلسة افتتاحية لمجلس التعاون الأمني اليوم - إن الاحترام غير المشروط للمعايير والمبادئ والالتزامات الأساسية المنصوص عليها في وثائق المنظمة «بدءًا من وثيقة هلسنكي النهائية»، لا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا تظل أساس العمل داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ككل ومجلس التعاون الأمني على وجه الخصوص.


وأضاف، أنه "لا تزال أذربيجان ثابتة في دعمها المطلق لهذه المبادئ وتنطلق من فهم أنه ينبغي أن يكون أكبر مسعى مشترك لنا لدعم هذه المبادئ وضمان الامتثال الصارم لها كلما تعرضت للتهديد أو الاعتراض".


وفي إشارة إلى العلاقة بين الامتثال للمبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والالتزامات السياسية والعسكرية، أكد الوزير بيراموف أن التنسيق بين الدول الأعضاء يمكن أن يدعم الثقة فيما بينها ويعيد تنشيط تطبيق الأدوات السياسية والعسكرية ويعزز القدرة على التنبؤ والشفافية ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة.


وأضاف بيراموف، أن برنامج رئاسة أذربيجان يتمحور حول الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام الأسلحة الصغيرة والذخيرة التقليدية ودعم دور دول عدم الانحياز في الهيكل الأمني الأوروبي ومكافحة الإرهاب، لافتًا إلى التهديدات والمخاطر التي تشكلها الألغام على السكان في الدول الأعضاء.

فيينا النمسا اوروبا منتدى أمني أذربيجان المنتدى الأمني الأوروبي

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