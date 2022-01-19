تطوير منازل أسر ضحايا «معدية المناشى» وتدريب 6 آلاف متعافى من الإدمان.. حصاد أنشطة «التضامن الاجتماعى»

أجرت وزارة التضامن، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، يستعرضها «الدستور» في السطور التالية

«التضامن» تستجيب لـ«ماما صابرة»: رعاية وفحص طبى

أكدت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستجابة لسيدة بلا مأوى جاءت للدار لإنقاذها.

وأضافت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تبين أن السيدة تدعى «ماما صابرة»، ولا يوجد من يرعاها، وبالفحص المبدئى تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية حادة، وارتفاع في ضغط الدم والسكر، وجارٍ التعامل معاها من الفريق الطبي والأخصائي بالمؤسسة.

https://www.dostor.org/3689015

علاج الإدمان: تدريب أكثر من 6 آلاف متعافى من الإدمان

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، دورة للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023" على صيانة أجهزة التبريد والتكييف بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية، وتسليمهم شهادات تفيد باجتيازهم الدورة واعتمادها من نقابة المهندسين، بجانب أيضًا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل.

https://www.dostor.org/3688956

«التضامن»: 5.5 مليون جنيه قروضًا للمتعافين من الإدمان

سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة الصندوق "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين.

https://www.dostor.org/3688925

«التضامن»: تطوير منازل أسر ضحايا معدية المنوفية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلًا من الإدارة العامة للإغاثة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لتلك الأسر، مؤكدة أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لدعمهم سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية.

https://www.dostor.org/3688749