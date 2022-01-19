الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تستجيب لـ«ماما صابرة»: رعاية وفحص طبى

الراحة صابرة
الراحة صابرة

أكدت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستجابة لسيدة بلا مأوى جاءت للدار لإنقاذها.

وأضافت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تبين أن السيدة تدعى «ماما صابرة»، ولا يوجد من يرعاها، وبالفحص المبدئي تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية حادة، وارتفاع في ضغط الدم والسكر، وجار التعامل معاها من الفريق الطبي والإخصائي بالمؤسسة.

وفيما يخص البلاغات، أكدت وزارة  التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع يستقبل البلاغات من خلال الشكاوى المُقدمة لوحدة الاستقبال بالوزارة، وايضا الحسابات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل، كما يستقبل التدخل السريع البلاغات من الخط الساخن التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16523، بالإضافة إلى الشكاوى المُرسلة بالبريد أو المُسلمّة بالوزارة بشكل شخصي.

وأكد فريق التدخل السريع، أن هناك متابعة يومية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذل  للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يتم تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزى والمحلى من خلال مشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى يعمل على حماية من لا مأوى له وذلك بتقديم خدمات التأهيل والعمل على  دمجهم فى المجتمع، وذلك تماشيًا مع سياسة الدول و الوزارة لتجفيف المنابع والتدخل الفوري للحد من ظاهرة أطفال وكبار بلا مأوى.

ويستهدف برنامج أطفال وكبار بلا مأوى 13 محافظة تنتشر فيها الظاهرة، وهي الأعلى في نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وهي بني سويف، القاهرة، القليوبية، الجيزة، المنيا، أسيوط، الفيوم، وبورسعيد، الشرقية، المنوفية، الغربية الإسكندرية، والسويس.

وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع الضبطية القضائية الشكاوي الحكومية الموحدة منظومة الشكاوى الحكومية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

عدد المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه (إنفوجراف)

تاج الدين: 85% من إصابات كورونا بسيطة.. والفيروس يؤدى لتليف 20% من الرئة

الرئيس السيسى يوجه بتقليل الكثافات البشرية فى 3 جهات لمواجهة تفشى كورونا

«برودة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

رطبي قدميك جيدًا.. نصائح يجب مراعاتها عند ارتداء الكعب العالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من جنين ورام الله وشمال الخليل

الرئاسة الفلسطينية تدين هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح

الخارجية الفلسطينية تدين هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس