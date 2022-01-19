«التضامن» تستجيب لـ«ماما صابرة»: رعاية وفحص طبى

أكدت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستجابة لسيدة بلا مأوى جاءت للدار لإنقاذها.

وأضافت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تبين أن السيدة تدعى «ماما صابرة»، ولا يوجد من يرعاها، وبالفحص المبدئي تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية حادة، وارتفاع في ضغط الدم والسكر، وجار التعامل معاها من الفريق الطبي والإخصائي بالمؤسسة.

وفيما يخص البلاغات، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع يستقبل البلاغات من خلال الشكاوى المُقدمة لوحدة الاستقبال بالوزارة، وايضا الحسابات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل، كما يستقبل التدخل السريع البلاغات من الخط الساخن التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16523، بالإضافة إلى الشكاوى المُرسلة بالبريد أو المُسلمّة بالوزارة بشكل شخصي.

وأكد فريق التدخل السريع، أن هناك متابعة يومية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذل للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يتم تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزى والمحلى من خلال مشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى يعمل على حماية من لا مأوى له وذلك بتقديم خدمات التأهيل والعمل على دمجهم فى المجتمع، وذلك تماشيًا مع سياسة الدول و الوزارة لتجفيف المنابع والتدخل الفوري للحد من ظاهرة أطفال وكبار بلا مأوى.

ويستهدف برنامج أطفال وكبار بلا مأوى 13 محافظة تنتشر فيها الظاهرة، وهي الأعلى في نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وهي بني سويف، القاهرة، القليوبية، الجيزة، المنيا، أسيوط، الفيوم، وبورسعيد، الشرقية، المنوفية، الغربية الإسكندرية، والسويس.