وزيرا خارجية النمسا وكازاخستان يبحثان تطورات الأزمة الراهنة

بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي، تطورات الأحداث المقلقة الأخيرة في كازاخستان.



وأشار شالينبرج، في تصريحات له اليوم، إلى أنه ناقش مع الوزير الكازاخستاني خطط حكومته للتغلب على الأزمة الحالية واستعادة الثقة بما في ذلك تنفيذ عدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.



ولفت شالينبرج إلى أنه تم التطرق إلى أزمة جائحة كورونا وسبل دعم علاقات التعاون الثنائي إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.