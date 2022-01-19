الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يوزع 4 مليارات ليرة ضمن تعويضات المتضررين من انفجار ميناء بيروت

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني توزيع 4 مليارات و169 مليون ليرة لبنانية، اليوم الأربعاء، ضمن التعويضات التي يقدمها الجيش للمتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري.


وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة بلغ 545 وحدة سكنية موزعة على عدد من المناطق.


وأشار إلى أنه سيتم استئناف توزيع التعويضات يوم الاثنين المقبل في المناطق ذاتها بالإضافة إلى مناطق الجديدة والبوشرية والمصيطبة.

الجيش اللبنانى ميناء بيروت لبنان بيروت

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