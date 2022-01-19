شيخ الأزهر وملك الأردن يناقشان الأوضاع فى القدس المحتلة

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا اليوم الأربعاء، بالملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.

وتناول الاتصال مجمل الأوضاع في القدس الشريف، حيث أعرب فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن إدانته لانتهاكات الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين الأبرياء، واستنكاره لهدم منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، واعتدائهم على الفلسطينيين أصحاب المنازل الأبرياء واعتقالهم دون وجه حق، معربًا فضيلته عن تقديره للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله في خدمة القضية الفلسطينية، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، شدَّد الملك عبدالله على أن الأردن مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وضرورة وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي تقوِّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.