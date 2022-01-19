محافظ السويس يتفقد مركز طب أسرة التوفيق (صور)

أجرى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، جولة تفقدية لمركز طب أسرة التوفيق بحي عتاقة زار خلالها أقسام “الباطنة والنساء والتوليد والأطفال والأسنان والمعمل والصيدلية وأقسام الرعاية وطب الأسرة وقسم التطعيم”.

ورافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والنائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ ووليد شوقي رئيس حي عتاقة ودكتور محمد نشات منسق مشروع التأمين الصحي بالسويس والدكتور إسلام عبد الله وكيل مديرية الصحة، والقيادات التنفيذية.

مركز طبي التوفيق

وشدد المحافظ، على تواجد الطبيب وطاقم التمريض وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي مدينة التوفيق والمدن الجديدة المجاورة لها.

وأشار المحافظ إلى أن السويس مقبلة على مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيقدم خدمات كبيرة لكل الأسرة السويسية سواء الكشف الطبي وتشخيص المرض و توفير الادوية و العلاج اللازم وإجراء العمليات، مشيرا إلى أن مجمع التأمين الصحي الشامل بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل وعدد من مراكز طب الأسرة الجديدة وتطوير المستشفى العام والحميات والصدر، بالإضافة إلى كلية الطب والمستشفى الجامعي سيؤدي إلي الارتقاء بمستوي جميع الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.

مركز طبي التوفيق

وكلف المحافظ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من الحماية المدنية والصحة والصرف الصحي والكهرباء والجهات المعنية لمراجعة جميع الأعمال الخاصة بالسلامة المهنية والكهرباء والصرف الصحي وجميع الأعمال الإدارية بالمركز الطبي.

مركز طبي التوفيق

وأشار إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة المتطورة وافتتاح قسم القسطرة التداخلية ساهم في علاج أبناء الكثير من المرضى دون الحاجة إلى السفر إلى المستشفيات الكبري بمحافظة القاهرة أو المحافظات المجاورة، مؤكد أن المرضي من المحافظات الأخرى تأتي إلى السويس لإجراء العمليات الكبري في مختلف التخصصات