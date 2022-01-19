غانا تخطط لأن تصبح مركزًا لتوريد الغاز في غرب أفريقيا

تمضي شركة النفط الوطنية في غانا قدما في خطط لبيع الغاز الطبيعي المسال عبر غرب أفريقيا بعدما بدأت شحنات من الوقود تتدفق إلى محطة استيراد العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت مديرة قسم الغاز بالشركة، هاميس يوسيف، في مقابلة في العاصمة أكرا، إنه من المتوقع أن تبدأ شركة تيما إل.إن.جي تيرمينال العمليات التجارية في المحطة في الربع الثاني من العام الجاري، ويمكن أن تساعد في إقامة مركز طاقة للمنطقة. وسوف تشتري شركة النفط الوطني الغاز الطبيعي المسال من تيما وتبيعه.

وتعمل بعض دول غرب أفريقيا على تبني استخدام الغاز الطبيعي في إطار جهود لتوصيل الكهرباء للمزيد من الأشخاص الذين يعيشون هناك. وفي حين يتم انتقاد استخدام الوقود الأحفوري لأنه يساهم في التغير المناخي، قال المنتجون المحليون إن القارة لا تساهم في انبعاثات غازات الدفيئة سوى بـ3%.

وقالت يوسيف إن شركة النفط الوطني في غانا تعمل مع شركاء مهتمين ببناء بنية تحتية لبيع الغاز الطبيعي المسال للمستخدمين المحليين وهؤلاء الموجودون داخل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يتطلعون إلى تعزيز الطاقة.

وأضافت "الخيارات المتاحة تشمل مزيجا من خطوط الأنابيب والصنادل البحرية والشاحنات أينما كان ذلك ممكنا لخفض تكاليف النقل لجيراننا".

وتابعت أن هناك طلبا بالفعل من بنين ودولة قريبة لزيادة إمدادات الغاز.