الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النواب المحافظون ينتقدون تهديدات حكومة جونسون بفصل الأطباء غير الملقحين

بوريس جونسون
بوريس جونسون

دعا النواب المحافظون، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إلى إعادة التفكير في خطط لقاح كورونا «كوفيد-19»، بأن يكون إلزاميًا للعاملين في هيئة الخدمة الطبية ببريطانيا.

وقال رئيس الوزراء، إن الخطة مدعومة من قبل العاملين في الهيئة، وزادت من امتصاص اللقاح بين موظفي الهيئة الطبية، وأن العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم "مسئولية مهنية" للحصول على اللقاح، وفقًا للجارديان.

 

وقال تقرير الجارديان، إنه من الضروري أن يتم التطعيم الكامل لموظفي الخطوط الأمامية ضد كوفيد-19 بضربتين بحلول 1 أبريل، ما يعني أنه يجب أن يكونوا قد حصلوا على أول لقاح بحلول 3 فبراير.

 

وكشفت الجارديان، عن أنه تم إخبار أرباب العمل في مجال الرعاية الصحية أنه اعتبارًا من اليوم التالي - 4 فبراير - يجب دعوة الموظفين غير الملقحين إلى اجتماع وإبلاغهم بأن النتيجة المحتملة قد تكون الفصل.

 

قالت الوزيرة السابقة إستر ماكفي: «على مدى العامين الماضيين، عمل هؤلاء الأشخاص بلا كلل في الخطوط الأمامية وصفقنا لهم. هل يستطيع رئيس الوزراء الآن التأكد من عدم عزلهم؟ إنه غير مبرر على الإطلاق»، منددة بأن يكون الفصل جزاءهم.

 

على صعيد آخر، يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء لتبرير موقفه أمام البرلمان فيما يجد نفسه في موقع ضعف إثر تمرّد نواب شباب من غالبيته بسبب استيائهم من فضيحة الحفلات المنظمة في مقر رئاسة الحكومة.

 

ورغم سلسلة من القرارات السياسية الشعبوية الطابع الهادفة إلى استعادة ثقة قاعدته وإعلان مرتقب في وقت لاحق من اليوم عن تخفيف قيود مكافحة «كوفيد-19»، يجد رئيس الحكومة المحافظ نفسه في وضع يزداد ضعفًا.

 

وذكرت الصحف البريطانية أن نحو عشرين من النواب المحافظين الشباب اجتمعوا الثلاثاء للبحث في التصويت على حجب الثقة عن بوريس جونسون.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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