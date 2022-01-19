الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بورصة أبوظبي» تقود معظم أسواق الخليج صعودًا

بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الأربعاء، مدعومة بصعود أسعار النفط، وتفوقت بورصة أبوظبي على أسواق المنطقة.

وارتفعت أسعار الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، لليوم الرابع بعد اندلاع حريق في خط أنابيب من العراق إلى تركيا متسببًا في توقف الإمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشُح في المعروض.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي 1.6% مدعومًا بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 3.9%.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن تصنيفها الائتماني‭‭‭AA‬‬‬)‭‭‭ ‬‬‬ لأبوظبي يأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية بعدما شنت حركة الحوثي اليمنية ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارة ما أدى إلى انفجار شاحنات وقود وأودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات أمس الثلاثاء أن البلد الخليجي دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم على أبوظبي، عاصمة الدولة التي تشكل مركزًا تجاريًا وسياحيًا بالمنطقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.5% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.5%، فيما زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات 1.8%.

وأبلغ يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة تلفزيون الشرق أمس أن سابك تعتزم إنشاء مصنع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة بعد بدء إنتاج مصنع مماثل في كوريا الجنوبية قبل نهاية العام.

كما قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أمس إن المملكة أصدرت صكوكا محلية بقيمة 2.833 مليون ريال (755.10 مليون دولار) في يناير.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.2 بالمئة وتراجع شركة إعمار العقارية 0.2%.

وقال وائل مكارم كبير محللي السوق لدى إكسنس إن الأسهم في دبي سجلت بعض تصحيحات الأسعار مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم.

وارتفع المؤشر القطري 0.3% بقيادة سهم صناعات قطر لإنتاج البتروكيماويات الذي صعد 1.5%.
وخارج منطقة الخليج انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4% حيث أغلقت معظم أسهم المؤشر في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي.

وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط:
السعودية.. صعد المؤشر 0.5% إلى 12260 نقطة.
أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1.6% إلى 8613 نقطة.
دبي .. انخفض المؤشر 0.3% إلى 3168 نقطة.
قطر.. صعد المؤشر 0.3% إلى 12612 نقطة.
مصر.. هبط المؤشر 1.4% إلى 11715 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 1814 نقاط.
عمان.. صعد المؤشر 0.5% إلى 4239 نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 8039 نقطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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