الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهم فى الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

استأنفت النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل ربة منزل بكفالة ١٠ آلاف جنيه في اتهامها بتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة كانت ضمن تشكيل عصابي مكون من ٨ أشخاص تخصص نشاطهم في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق مقابل مبالغ مالية.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر إلى الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قد يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين.

 

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية عن تفاصيل اعترافات أحد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين إلي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية.

 

وأكد أحد المتهمين أمام جهات التحقيق أنه يتقاضى مبلغا ماليا قدره 70 ألف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره إلى إيطاليا.

وأوضح المتهم أنه يقوم بتسهيل تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد.

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وائل لطفي

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