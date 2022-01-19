درة عن فيلم «الكاهن»: المؤلف محمد ناير ممتاز جدًا

حالة من السعادة سيطرت على الفنانة درة، بعد نجاح فيلمها "الكاهن"، بعد عرضه في دور العرض السينمائي، والذي حقق منذ عرضه حتى يوم 8 في الشهر الجاري إيرادات بلغت 161 ألف جنيه فقط، وهو من بطولة الفنانة درة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.

وأعربت الفنانة درة، عن سعادتها الكبيرة بسبب ردة الفعل على الفيلم منذ بداية عرضه، خاصًة من قِبل الجمهور الذي تواجد داخل دور العرض السينمائي، متابعًة: "رد الفعل في الصالة حبيته قوي واتبسط بيه جدًا".

وتابعت درة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "فكرة إني في بطولة نسائية لوحدي وسط عمالقة فنانين كانت ضغط كبير عليا أيضًا، وفي نقس الوقت مكنش فيه دلع ليا إني عنصر نسائي وسطهم، ولكن هذا حلو، وخلاني أعدي الحدود بتاعتي وساعدني وأداني ثقة في نفس الوقت".

وأضافت: "المؤلف محمد ناير ممتاز جدًا، عنده أفكار جديدة، وأفكار لم تطرح في السينما العربية من قبل، وأفكاره كلها جديدة وكمان قريبة من الشباب ودماغ الجيل الحالي".

أحداث فيلم "الكاهن"

وتدور أحداث فيلم "الكاهن" في إطار رعب تشويقي، تدور الأحداث حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث فيلم "الكاهن".

ويشارك فى بطولة فيلم "الكاهن" كل من أحمد فؤاد سليم وحنان سليمان وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.