لمدة 20 يومًا.. استمرار فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة «كلنا واحد»

تواصل وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق المرحلة الـ 21 من مبادرة «كلنا واحد»، التي تستمر 20 يوما، بتخفيضات تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ وذلك تزامنا مع الذكرى الـ70 لأعياد الشرطة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتهدف المبادرة لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من سلع غذائية “استراتيجية، وأساسية”، وسلع معمرة وأدوات منزلية، وملابس، ومفروشات، وأدوات كهربائية، ومستلزمات إضاءة، ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



وذاك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان- أولاد رجب- عبدالله العثيم- كارفور- العابد- المحلاوي ستورز- أوسكار- خير بلدنا- راية- أسواق فتح الله- الفرجاني- هايبر الشرقية- سبينيس- أسواق كازيون- الشرق- أكسيبشن- هايبر بلس- مول القاهرة- النساجون الشرقيون- جولدن مان هاوس- تاى هاوس- الإمبراطور- نيو أكتف “أبوعلاء”- راديو طلعت- العربي- شركة الفيومي».



ويبلغ عدد المنافذ- التي ستطبق المبادرة- 1063 منفذا وسرادقات على مستوى الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات.



ومن المقرر أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).