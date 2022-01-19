الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الليرة اللبنانية تواصل ارتفاعها بعد تدخل المصرف المركزي

العملة اللبنانية
العملة اللبنانية

واصلت العملة اللبنانية ارتفاعها مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي، بعد تدخل مصرف لبنان المركزي، الذي قال خبراء اقتصاديون إنه غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.

ورغم هذا التحسن، فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 في المئة من مستواها في 2019 قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي، أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى بالسعر الذي تحدده منصة صرافة التابعة له والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.

وبلغ سعر المنصة يوم الثلاثاء 23300 ليرة للدولار.

وكان النظام المالي انهار في 2019 تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية.

وقال مايك عازار، الخبير في الأزمة ومدرس الاقتصاد الدولي السابق في كلية الدراسات المتقدمة بجامعة جون هوبكينز: "هو قرار سياسي فعلًا ... لكنه ليس مستدامًا".

وأضاف: "هو يأتي بثمن كبير للغاية إذ يحرق ما لديك من احتياطيات والتي هي بالطبع مقترضة من المودعين"، ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في مايو.

وتقول الحكومة التي تولت السلطة في سبتمبر، إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين، لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر والفساد.

وقال نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس: "إذا واصلت هذا (التدخل) دون أي إجراءات على جبهتي الإصلاح الهيكلي والمالي فسينتهي بنا الحال إلى استنفاد الاحتياطيات"، مضيفًا: "لابد من أن يصاحبه إجراءات هيكلية وتقدم مع صندوق النقد الدولي".

البنوك التجارية الاقتصاد الدولي انتخابات لبنان العملة اللبنانية الدولار

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