الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يطارد «فلول داعش» في نينوى

العراق
العراق

أطلقت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، عملية أمنية مشتركة مع الجيش في جزيرة نينوي العراقية، للقضاء على فلول "داعش" الإرهابي. 

وذكرت هيئة الحشد، في بيان، أن قوة من قيادة عمليات نينوى واللواء 44 في الحشد الشعبي والجيش، شرعت بعملية أمنية في جزيرة نينوى، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية.

وأوضح البيان، أن القوة المسنودة بمديرية مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والاستخبارات في الحشد والطبابة وبعض التشكيلات الساندة الأخرى، داهمت عددا من المناطق والقرى في جزيرة الحضر منها (المخازن – المتياه – هداج) بحثاً عن المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) حيث شرع قسم الاستخبارات بتدقيق اسماء سكان هذه المناطق والتأكد منهم في حاسبة المطلوبين بعد تفتيش كافة المنازل في القرى من قبل القوة المشتركة”.

وتابع، أن “العملية تأتي ضمن الواجبات الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تؤديها قواتنا في جزيرة نينوى لبسط الأمن وفرض السيطرة التامة على جميع أنحاء قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على العدو من استغلال الثغرات لاستهداف المدنيين من سكان هذه المناطق”.

 

القض هئية الحش الشعبي العراق

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وائل لطفي

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