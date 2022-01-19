الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة مطروح: إعدام 276 كجم أغذية فاسدة وتحرير 10 محاضر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح إدارة  الطب الوقائي بتكثيف الرقابة والمتابعة للأسواق والتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية والمشروبات بالمحافظة والمحال  والمولات التجارية والفنادق والمطاعم. 

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جانب من الحدث

وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي وقسم الأغذية بالمديرية ومكتب صحة مطروح حيث تم المرور على بعض المحال التجارية  بشارع الجلاء حيث تم تحرير 6 محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية و4 محاضر لعدم اتباع قواعد النظافة العامة و5 محاضر إعدام. 

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جانب من الحدث

وجاءت بيانات محاضر الإعدام  كالاتي " 150 كجم زيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمي، 30 كجم بلح، 25 كجم مش، 21 كجم جبن رومي، 50 عبوة حليب مكثف حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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جانب من الحدث

جاء ذلك في إطار ضبط المعروض بالأسواق والحفاظ على الصحة العامة، بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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جانب من الحدث
مطروح محافظ مطروح صحة مطروح المحال التجارية غير صالح للاستهلاك الآدمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

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