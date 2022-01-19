صحة مطروح: إعدام 276 كجم أغذية فاسدة وتحرير 10 محاضر

كلف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة والمتابعة للأسواق والتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية والمشروبات بالمحافظة والمحال والمولات التجارية والفنادق والمطاعم.

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وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي وقسم الأغذية بالمديرية ومكتب صحة مطروح حيث تم المرور على بعض المحال التجارية بشارع الجلاء حيث تم تحرير 6 محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية و4 محاضر لعدم اتباع قواعد النظافة العامة و5 محاضر إعدام.

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وجاءت بيانات محاضر الإعدام كالاتي " 150 كجم زيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمي، 30 كجم بلح، 25 كجم مش، 21 كجم جبن رومي، 50 عبوة حليب مكثف حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك في إطار ضبط المعروض بالأسواق والحفاظ على الصحة العامة، بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.