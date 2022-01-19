برلمانى: قرارات الرئيس السيسى بشأن الأجور أسعدت المواطنين

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان أن حزمة القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، والعلاوات، والحوافز، وتعيين 30 ألف مدرس، أسعدت المواطنين وتُعد خطوة جديدة نحو الارتقاء بحياتهم وتحقيق العيش الكريم للمواطن المصري ونقلة نوعية كبيرة له، كما تؤكد مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانحيازه للمواطنين وأنه يشعر بهم ويقف بجانبهم.

وأضاف "أبو زيد" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠جنيه بدلًا من ٢٤٠٠جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف، أن هذه القرارات لها مردود إيجابي قوي على المواطنين، وتعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بهم وتعمل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وبمثابة انتصار لملف العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي يتم خلاله تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في القرى والريف المصري، وفي الوقت الذي يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لخدمة المواطنين.