حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج فى سوهاج

أمرت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاشتراك في الاتجار في النقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، الذي كشف عن قيام شخصين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.