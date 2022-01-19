إحالة 4 مسؤولين بشركة مقاولات للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسؤولين من قيادات شركة مقاولات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه سداد 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 121 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018، وبدائرة مقر عملهم سالفة الذكر وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التى يعملون بها.

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول والمنتهية خدمته إعتبارًا من 26 يوليو 2020 بسبب الانقطاع قام بإدراج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعلياً من مقاولى الباطن فى عملية إنشاء تجمع سكنى لنادى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف حوالى 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين الثانية والثالث رئيس الشئون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق مما ترتب عليه إكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة وبالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحال الأول والمحال الرابع محمد فتح الله الشيخ، مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادى هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادي بخصوص هذه الأعمال.

وبناءً عليه يكون المخالفين قد إرتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمي 78 / 1 / 8004 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 والمواد أرقام 146، 147، 149، 150 من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 280 لسنة 1948.