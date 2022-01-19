القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بتعيين 627 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1144 راغب عمل منهم 7 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن إسقاط 696 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديريات مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 119 ألف جنيه لـ49 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و79 ألفاً و788 جنيهًا رعاية صحية لـ57 عاملاً، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ4289 عاملاً بإجمالي 2 مليون و144 ألفاً و500 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و 343 ألفاً و288 جنيهاً لـ4395 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 241 منشآت (دوري نهاري) وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 174 منشأة أخرى، وبحث 5 شكاوى عمالية، وعقد ندوتي توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 61 منشأة، وإعادة التفتيش على 61 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، وتبقت 5 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 356 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 397 رخصة مزاولة مهنة لـ397 عاملًا.