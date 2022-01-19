اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكيسة اليوم 19 يناير حسب التقويم الميلادي بعيد الغطاس المجيد، والذي يعد تذكار عماد السيد المسيح في نهر الأردن، وهو أحد الأعياد السيدية "أي الأعياد التي تنسب إلى السيد المسيح".

وقال ماجد كامل الباحث في التراث الكنسي وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي: هي بدورها تنقسم الأعياد السيدية إلى سبعة أعياد كبرى وسبعة أعياد صغرى، والأعياد الكبرى هي:

1- عيد البشارة بميلاد المسيح ويقع في 29 برمهات الموافق 7 أبريل حسب التقويم الميلادي.

2- عيد الميلاد المجيد ويقع في 29 كيهك الموافق 7 يناير حسب التقويم الميلادي.

3- عيد الغطاس المجيد ويقع في 11 طوبة الموافق 19 يناير.

4- عيد الشعانين "أحد السعف" أو دخول السيد المسيح إلي أورشليم "وهو الأحد الذي يسبق عيد القيامة مباشرة".

5- عيد القيامة المجيد “متغير موعده حسب قاعدة حسابية معينة”.

6- عيد الصعود ويأتي بعد أربعين يومًا من عيد القيامة.

7- عيد حلول الروح القدس علي التلاميذ ويعرف أيضًا بعيد العنصرة وهي كلمة عبرية معناها “الخمسين” حيث أنه يأتي في اليوم الخمسين من عيد القيامة.

أما الأعياد السيدية الصغرى فهي:

1- عيد الختان ويقع في 6 طوبة الموافق 14 يناير حسب التقويم الميلادي (أي بعد ثمانية أيام من عيد الميلاد المجيد)

2-عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل بعد أربعين يومًا من ميلاده ويقع في 8 أمشير "الموافق 15 فبراير حسب التقويم الميلادي".

3-عيد دخول العائلة المقدسة إلي أرض مصر ويقع في 24 بشنس الموافق 1 يونيو حسب التقويم الميلادي.

4--عيد عرس قانا الجليل "وهي تذكار أول معجزة جهارية صنعها السيد المسيح ويقع في 13 طوبة "الموافق 21 يناير حسب التقويم الميلادي".

5--عيد خميس العهد "تذكار العشاء السري" "ويقع في الخميس الأخير من الصوم الكبير"

6--عيد أحد توما (الأحد الجديد) ويقع في الأحد التالي لعيد القيامة مباشرة.

7- عيد التجلي ويقع في 13 مسرى الموافق 19 أغسطس.



وأضاف أن لصلوات عيد الغطاس قدسية خاصة، فهو أحد ثلاثة أعياد يسبقها ما يعرف بـ"صلاة اللقان" "واللقان كلمة يونانية معناها مغطس أو حوض وفيه يحضر الكاهن وعاء ممتليء بالماء ويتلو عليها صلوات خاصة، وهذه الصلوات تقام ثلاثة مرات في السنة، المرة الأولى في عيد الغطاس، المرة الثانية في يوم خميس العهد، والمرة الثالثة والأخيرة في يوم عيد الآباء الرسل 12 يوليو حسب التقويم الميلادي.

وتابع: ولهذا السبب نجد في جميع الأديرة والكنائس القديمة في صحن الكنيسة وعاء آثري يعرف بـ"حوض اللقان" وهو الوعاء الذي كان يمارس فيه طقس صلاة اللقان قديمًا، وبعد الصلاة يمسح الكاهن جبهة المؤمنين بقليل من هذا الماء حيث يرى فيه الأقباط نوع من البركة والتقديس للنفس البشرية.



وأوضح أن كتب التاريخ تذكر أنه حتى عصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كانت الدولة تشارك الأقباط في الإحتفال بهذا العيد، فكانت تبحر مراكب من النيل، وتضاء المشاعل وتعزف الموسيقى الصادحة، وكل مظاهر الإحتفالات الشعبية، ويتوجه الموكب إلى مياه النيل حيث كانت تؤدي بعض الصلوات أمام نهر النيل، ثم يصب ماء اللقان في ماء النيل كرمز لتقديس مياه النيل.



وأضاف أن العادات الشعبية المصاحبة للاحتفال بعيد الغطاس، فقد ارتبط عيد الغطاس المجيد بتناول طعام القلقاس، حتى أن المثل العامي القبطي يقول "اللي ما ياكلش قلقاس يوم الغطاس يصبح من غير راس" وبالطبع لا يوجد أرتباط إيماني أو عقيدي بهذه العادة، ولكن لأن القلقاس هو النبات المتوفر في هذا الوقت من السنة، كنوع من التقدير لهذا الطعام الذي يعتبر نبات الموسم، يأكل الناس القلقاس في هذا اليوم دون أن تكون هناك علاقة دينية مباشرة، كذلك رأي البعض أن نبات القلقاس قبل أن يسلق في الماء يكون شكله وطعمه رديء جدًا، ولكن بعد أن يقطع ويسلق في الماء يخرج طعامًا جميلًا وشهيًا، فاعتبروه من هذه الزاوية رمزًا للمعمودية.