مصدر: تطوير قاذف طوربيدات مسيّر مضاد للغواصات فى روسيا

كشف مصدر مطلع أن العمل مستمر في روسيا على تطوير قاذف طوربيدات مسيّر قادر على اكتشاف وتدمير غواصات العدو بشكل مستقل في البحار ومياه المنطقة القطبية الشمالية.

وقال المصدر: "في الوقت الحالي يتم تطوير زورق مسير الغرض الرئيسي منه البحث عن غواصات العدو وتدميرها بشكل مستقل دون تدخل الإنسان، حيث يمكن توليفه للعمل المستقل أو بمتابعة بشرية له عن بعد".

وأضاف: "سيكون قادرا على العمل بشكل مستقل ويشرف على عمله طاقم صغير، بالإضافة إلى التحكم به عن بعد بواسطة مشغلين من مركز ساحلي أو من سفينة تحمل زوارق مثله".

وتابع: "بمساعدة العديد من قاذفات الطوربيد الروبوتية، سيكون من الممكن نشر خط مؤقت مضاد للغواصات بسرعة في منطقة الدوريات القتالية لمجموعة من سفن البحرية دون إشراك القوات الرئيسية المضادة للغواصات أو تعزيزها".

وأوضح المصدر، أن "الزورق غير المأهول يبلغ طوله 14 مترا، وسيكون قادرا على الوصول إلى سرعات تزيد عن 35 عقدة، والتحرك بموجات بحرية تصل إلى 6 نقاط، والعمل لأكثر من 3 أيام دون التزود بالوقود، أما الذخيرة ستكون عبارة عن طوربيدين كهربائيين بعيار 533 مم".

وعلى صعيد آخر، أكد معهد جماليا الروسي لبحوث الأوبئة، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تبلغ 75٪.

وقال ألكسندر جينسبرج رئيس مركز جماليا الروسي -خلال مؤتمر الصحفي إن: "فعالية لقاح سبوتنيك V بالنسبة لسلالة أوميكرون 75٪"، مضيفا أن مستوى الحماية ضد أوميكرون تزداد إلى 100٪ إذا تلقى الشخص جرعة معززة من سبوتنيك لايت خلال ستة أشهر، ولكنها تنخفض إلى 56-57٪ ما لم يتم إعادة التطعيم.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.