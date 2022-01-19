الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

قوات دونيتسك الشعبية ترصد ظهور عناصر «القطاع الأيمن» الأوكرانى فى دونباس

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد شرق أوكرانيا، رصد عناصر في منطقة النزاع بدونباس تابعين لتنظيم "القطاع الأيمن" المتطرف المحظور في روسيا والمصنف إرهابيًا في القرم.

وأشار نائب قائد "المليشيا الشعبية" في دونيتسك إدوارد باسورين إلى أنه تم رصد مجموعة من عناصر الол.вд بالقرب من مدينة بافلوبول برفقة ضباط الجيش الأوكراني وطاقم "القناة الخامسة" للتلفزيون.

و أضاف "باسورين"، أن قواته رصدت كذلك نقل ذخيرة إلى مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من خط التماس.

و كانت قوات "دونيتسك" قد أعلنت في وقت سابق عن رصد العشرات من عناصر "القطاع الأيمن" بالقرب من مختلف البلدات في دونباس.

ذكر أن حركة "القطاع الأيمن" تمثل تجمعًا للمنظمات اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا التي توحدت في أواخر عام 2013 أثناء الاحتجاجات ضد الرئيس فكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا.

و بعد اندلاع النزاع بشرق أوكرانيا في 2014، شكل "القطاع الأيمن" جناحًا مسلحًا للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني في دونباس.

و على صعيد آخر، اتهمت الولايات المتحدة بيلاروس "بالتصعيد" حول أوكرانيا، وعبرت عن قلقها إزاء المناورات الروسية البيلاروسية المقررة في فبراير.

و قال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن "روسيا قد ترسل قواتها إلى بيلاروس تحت ذريعة المناورات، لشن هجوم محتمل على أوكرانيا من الشمال".

و أضاف أنه "لا شك في الدور المتزايد لبيلاروس في الأنشطة المزعزعة للاستقرار بالمنقطة".

و قال إن التدريبات المشتركة للقوات الروسية والبيلاروسية التي من المقرر أن تجرى على أراضي بيلاروس ما بين 10 و20 فبراير المقبل، "مثيرة للقلق".

يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية لها بذلك.

الشعب ناصر وكر قوات شعبية ظهور عناصر شعبي الأوكراني

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