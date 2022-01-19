الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك البحرين يدين هجوم الحوثيين الإرهابى على الإمارات

حمد بن عيسى آل خليفة
حمد بن عيسى آل خليفة

أدان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث قدم ملك البحرين تعازيه في ضحايا هذا الاعتداء الآثم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد ملك البحرين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف بلاده إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية حفاظاً على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة.

من جانبه، أعرب ولي عهد أبوظبي عن شكره وتقديره لملك البحرين لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الإمارات وشعبها، والتي تؤكد على ما يربط البلدين والشعبين من علاقات أخوية تاريخية راسخة ومتميزة، متمنياً للبحرين وشعبها دوام التقدم والتطور والازدهار.

وعلى صعيد آخر، بحث المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين الدكتور محمد مبارك بن دينه، مع سفير الهند لدى البحرين بيوش شريفاستاف، تعزيز التعاون البيئي والمناخي.

وأشاد بن دينه - خلال اللقاء، وفقا لوكالة أنباء البحرين - بمستوى العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البلدين، مؤكدا حرص المجلس الأعلى للبيئة في بلاده لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات البيئية والمناخية، بما يخدم البلدين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن الهند تتميز بتجارب متقدمة في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتقنية المستدامة.

واستعرض بن دينه دور البحرين الوطني والإقليمي والدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والارتقاء بالمستوى الحضاري والبيئي، من خلال دورها الفاعل في المحافل الدولية والمنظمات البيئة، ومن خلال البرامج والمشاريع التنموية التي تخدم الأهداف البيئية وتحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، معربا عن شكره للمجلس الأعلى للبيئة البحريني على تعزيز هذا التعاون، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وزيادة الشراكة، التي تعزز العمل البيئي العالمي وتصب في مصلحة البلدين والشعبين.

أمن قدم لقاء قتلى استقرار الإرهاب محمد بن زايد البحرين للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اتصال هاتفي محمد بن زايد آل نهيان الهجوم الإرهابي بالإمارات

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وائل لطفي

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