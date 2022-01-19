الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«أسوشيتدبرس»: السيسى يتخذ خطوة لتخفيف الأعباء عن المصريين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشادت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقرب من 172 دولار، وفقا للوكالة الأمريكية معتبرة أن هذا القرار، خطوة لتخفيف أعباء المصريين بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة من أجل تحسين الاقتصاد.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان أن الحد الأدنى للأجر الشهري في البلاد سيكون 2700 جنيه مصري (171.5 دولارًا) - بزيادة قدرها 12.5٪ عن 2400 جنيه مصري (152.5 دولارًا) حاليًا.

كما رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بنحو 13٪، هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها السيسي الحد الأدنى للأجور منذ 2014.

وجاء الإعلان بعد أن التقى الرئيس الثلاثاء برئيس الوزراء ووزير المالية ومسؤولين ماليين آخرين لمناقشة الميزانية المقبلة، كما تم الإعلان عن مكافآت لمعلمي المدارس.

وتابعت الوكالة الأمريكية: كانت إلإجراءات الاقتصاديةالأخيرة التي اتخذتها الحكومة جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي طموح يهدف إلى إنعاش الاقتصاد المصري، الذي عانت منه سنوات من الاضطرابات السياسية والعنف منذ عام 2011.

كما تم الاتفاق على الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار ذ، حصلت عليه مصر عام 2016.

وشملت الإجراءات تعويم العملة، وتخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

كما قرر الرئيس، إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات،  لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، مؤكدًا أن القرار يهيئ لضخ دماء جديدة فى العملية التعليمية ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل. 

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وائل لطفي

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