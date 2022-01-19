تبرع البابا فرنسيس​ بمبلغ مئة ألف يورو للمهاجرين العالقين على الحدود بين ​بولندا​ و​بيلاروسيا​.

وقالت وزارة خدمة التنمية البشرية، وهي هيئة في ​الكرسي الرسولي​ تعنى في شكل خاص بشؤون ​اللاجئين: "قرر الحبر الأعظم إرسال مساهمة قدرها مئة ألف يورو لمساعدة مجموعات ​المهاجرين​ العالقين بين بولندا وبيلاروسيا"، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المبلغ يهدف أيضًا إلى مساعدة منظمة ​كاريتاس​ بولندا، وهي منظمة غير حكومية كاثوليكية لمواجهة أزمة الهجرة عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين، إنه سيتم وضع خيارات مختلفة للعمل المشترك لتحييد التهديدات واستقرار الوضع على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال "فومين"، في تصريح اليوم الثلاثاء، أوردتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "إن هذا الأمر سيتم خلال التفتيش المفاجئ لقوات الرد السريع لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، والذي اتفق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في نهاية العام الماضي، بهدف تقييم مدى استعداد هذه القوات لضمان الأمن العسكري، وكذلك لوضع خيارات مختلفة لاتخاذ إجراءات مشتركة لتحييد التهديدات وتحقيق استقرار الوضع على حدود دولة الاتحاد"، متابعًا:"لقد جرى في العام الماضي إجراء مناورات "غرب ــ 2021" بين البلدين، وخلالها تم تأكيد الجاهزية القتالية العالية".

وأضاف "فومين" "أنه يجري التدرب بشكل دوري على مختلف الخيارات لاستخدام مجموعة القوات الإقليمية، وفي إطار التفتيش سيتم التحقق من استعداد هذه القوات للعمل ليس فقط ضمن حدود مسؤوليتها، بل ولحل المهام المفاجئة المتمثلة في تطويق حالات الأزمات في مختلف الاتجاهات حيث تظهر المخاطر"، موضحًا أنه خلال نقل المجموعة العسكرية الروسية إلى أراضي بيلاروسيا سيتم تقييم إمكانيات البنية التحتية اللوجستية، وفقا للوكالة ذاتها .