برلماني: قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين

أكد النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين الـ 30 ألف معلم سنوياً، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه بدلا من ٢٤٠٠ جنيه، يصب في صالح المواطن البسيط ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية.

وقال كعربان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن قرارات القيادة السياسية أثلج صدور المصريين فهي تهدف للارتقاء بمستوى معيشة وتحسين حياة المواطن وهو ما أكده الرئيس السيسي دائما أن المواطن هو هدف التنمية على المستويات كافة.

وأضاف أن الإجراءات الرئاسية لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، مطالبا من الحكومة الرقابة الصارمة على الأسواق حتى لا يتجه بعض التجار إلى رفع الأسعار، كما كان يحدث فى الماضى بعد إقرار مثل هذه الإجراءات.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.