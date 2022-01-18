الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح تجدد ثقتها في أبو مازن رئيسا للحركة ولدولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، حيث ناقشت عددا من القضايا الداخلية.

وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع، ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسا لدولة فلسطين.

كما جددت اللجنة المركزية، وبالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع حسين الشيخ مرشحا لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.

كما انتخبت روحي فتوح، وبالإجماع، مرشحا لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن أسير فلسطيني مريض، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الرئيس عباس يتابع وعن كثب الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني من وضع صحي حرج للغاية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن عباس يبذل جهودا مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، ويحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

وطالب الرئيس محمود عباس، وفقا للبيان، المنظمات الحقوقية والدولية والجهات ذات العلاقة بـ"التدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، والأسرى المرضى كافة".

وحيا الرئيس ابو مازن الوقفات الشعبية التي ينظمها أبناء الشعب الفلسطيني باستمرار "دعما وإسنادا للأسير أبو حميد، والتي تؤكد أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للقيادة وللشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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رئيس التحرير

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