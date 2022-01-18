اليمن والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد تصعيد مليشيا الحوثى

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه التصعيد الخطير الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤخرا والذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، ويقوض كل الخطوات الرامية لإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية - خلال استعراض رئيس الوزراء اليمني في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، على ضوء التصعيد الخطير لأدوات إيران وهجماتها الإرهابية وآخرها استهداف المصالح الحيوية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين إلى استمرار التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين اليمنيين، وجهود الحكومة اليمنية للتعامل مع التحديات المختلفة وفي مقدمتها الاقتصادية والإنسانية والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب.

وأكد الدكتور معين عبد الملك، أن تمادي ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن ورائها النظام الإيراني في جرائمها ضد الأعيان المدنية والمدنيين في اليمن ودول الجوار، وسقوط ضحايا أبرياء وتعريض المصالح الحيوية للخطر، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في دعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية لإنهاء هذا الخطر واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.. لافتاً إلى أن النظام الإيراني لا يرى في اليمن إلا منصة استهداف جوي وبري وبحري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتهديد الملاحة الدولية.

وأشار رئيس الوزراء اليمنى إلى أن هذه الأفعال الإجرامية للميليشيات الحوثية تضعها في مصاف المنظمات الإرهابية، ما يحتم على المجتمع الدولي التعامل معها من هذا المنظور، وممارسة المزيد من الضغوط عليها لوقف إرهابها.. مؤكدا أن جرائمها الإرهابية المتصاعدة تؤكد أنها أصبحت مصدراً رئيساً لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي، إدانة بلاده وبشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات والسعودية وتصعيدها المستمر في اليمن.. مؤكدا أن هذا التصعيد غير المقبول ويقوض فرص السلام والحل السياسي في اليمن.