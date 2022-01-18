إيفاد: عقد ندوة بعنوان «التحويلات والاستثمار: كيف يمول المهاجرون التنمية المستدامة»

يعقد الصندوق الدولي لتنمية الزراعية «إيفاد»، ندوة عبر الإنترنت يوم 26 يناير الجاري، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية تحت عنوان «التحويلات والاستثمار: كيف يمول المهاجرون التنمية المستدامة».

وتسلط الندوة الضوء على طريقتين للمساهمة المالية للمهاجرين في بلدانهم الأصلية وهم "التحويلات والاستثمارات"، وأوجه التكامل بينهما، لتقديم إشارات حول كيفية دعمها والاستفادة منها، وتحديد الاستراتيجيات المحتملة بما يتماشى مع تحديات التنمية.

وتستند المناقشات إلى التقرير الأخير لمركز الأبحاث المشترك «JRC» التابع للمفوضية الأوروبية «EC»، «تمويل المغتربين من أجل التنمية: من التحويلات إلى الاستثمار»، والذي يلفت الانتباه إلى مجموعة واسعة من الآليات المالية التي تمكن المهاجرين من نقل الأموال إلى بلدانهم الأصلية والاستثمار فيها.

ويتبع ذلك حلقة نقاشية تضم خبراء وممارسين عالميين من القطاعين العام والخاص ، حيث سيتم تبادل الخبرات المباشرة والدروس المستفادة من المبادرات الناجحة.

جدير بالذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، سيعقد بعد غد الموافق 20 يناير، لمناقشة تأثير جائحة فيروس كورونا على التجارة الزراعية في إفريقيا وإمكانية زيادة التجارة بين البلدان الأفريقية لبناء مرونة مكونات النظم الغذائية والجهات الفاعلة، ولا سيما المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وتسلط حلقة النقاش الضوء على الابتكارات التي يتم تنفيذها لدعم التجارة بين البلدان الأفريقية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة الأخرى، بالإضافة إلى الخطوات التالية للمضي قدمًا في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويتم تعريف المشاركين بالبيانات عالية الجودة والتحليلات عن التجارة الزراعية الأفريقية ، وسوف يكتسبون نظرة ثاقبة للأدوار المحتملة للتجارة بين البلدان الأفريقية في تسريع الانتعاش الاقتصادي وبناء المرونة في سياق COVID-19.