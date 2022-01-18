الأمم المتحدة: نؤيد الحوار بين بلينكن ولافروف ونأمل أن يؤدى اللقاء إلى انحسار التوتر

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ​ستيفان دوجاريك​، مساء اليوم، عن أمل المنظمة بأن يؤدي اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ والأمريكي ​أنتوني ببلينكن للحد من التوتر.

وقال دوجاريك: «أننا نؤيد دائما، مثل هذا الحوار، وخاصة في ظل احتدام التوتر في المنطقة. ونأمل بأن يؤدي اللقاء إلى انحسار التوتر».

وكشف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو جوتيريس​، يرى أن جميع الدول المعنية، يجب أن تعمل كل ما في وسعها من أجل خفض التوتر حول ​أوكرانيا.