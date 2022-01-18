الأمم المتحدة: نؤيد الحوار بين بلينكن ولافروف ونأمل أن يؤدى اللقاء إلى انحسار التوتر
أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مساء اليوم، عن أمل المنظمة بأن يؤدي اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني ببلينكن للحد من التوتر.
وقال دوجاريك: «أننا نؤيد دائما، مثل هذا الحوار، وخاصة في ظل احتدام التوتر في المنطقة. ونأمل بأن يؤدي اللقاء إلى انحسار التوتر».
وكشف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يرى أن جميع الدول المعنية، يجب أن تعمل كل ما في وسعها من أجل خفض التوتر حول أوكرانيا.