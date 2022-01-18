الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: توجيهات الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويًا قرار تاريخى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ أمين لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدا أن القيادة السياسية تعتبر التعليم أن قرار الرئيس السيسي بتعيين الـ30 ألف معلم سنويًا علي مدار الـ5 سنوات، جاء في وقته وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور.

وأشاد النائب خالد مصطفى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الحد الأدني للأجور الى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الاخيرة هامة جدا من أجل النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم هو ركيزة أساسية فى أى مخطط للنهوض بالتعليم، مضيفاً أن الرئيس السيسي انتصر للمعلمين، بعدما أن فتح البرلمان أزمة التعيين المدرسين والنقص الشديد في المدارس قائلا: إن الرئيس الإنسان يولي اهتماماً شديدا بالعملية التعليمية.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي حزب مستقبل وطن القيادة السياسية الحد الادنى للأجور

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وائل لطفي

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