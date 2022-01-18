مصرع 3 من أفراد البحرية الهندية فى انفجار سفينة

لقي ثلاثة من أفراد البحرية الهندية، اليوم، مصرعهم في انفجار على متن سفينة بحوض لبناء السفن تابع لها في مومباي.

وأضافت في بيان لها، أن طاقم السفينة تحرك على الفور وسيطر على الموقف بسرعة "، في الوقت الذي لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية كبيرة.

هذا، ولم تذكر البحرية الهندية سبباً للانفجار، لكنها قالت إن مجلس تحقيق سيحقق في الانفجار.

هذا، وأعلنت البحرية الهندية، في وقت سابق، تحركها على نطاق كامل في المنطقة التي تضم المحيط الهندي وغرب ووسط المحيط الهادي؛ بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.