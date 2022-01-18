ليبيا: تشكيل لجنة مشتركة مع تونس بشأن الحدود البرية والبحرية

اتفقت وزارة الخارجية الليبية مع تونس، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة ليبية تونسية مشتركة للحدود البرية والبحرية.

وأوضح وزارة الخارجية الليبية في بيان مساء اليوم، أنه بناءا على تعليمات وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية محمد خليل عيسى تم عقد اجتماع مع السفير التونسي لدي ليبيا الأسعد العجيلي اليوم بديوان الوزارة، في هذا الشأن.

وحضر الاجتماع بحسب البيان مدير إدارة الشؤون العربية ورئيس لجنة الحدود البرية و البحرية و مدير مكتب الشؤون العسكرية بالوزارة ومندوبين عن المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسة الأركان العامة وحرس الحدود.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وحلحلة بعض المشاكل التي تعترض سير التعاون,

وتم الاتفاق بحسب الخارجية الليبية على تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالحدود سواء البرية أو البحرية تعقد اجتماعاتها في القريب العاجل وذلك لوضع قواسم مشتركة لتذليل الصعاب بين الجانبين.

موسى الكوني يلتقي سفير النيجر

واستقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم ، سفير النيجر لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، مؤكدا على أهمية العلاقات التي تربط بين ليبيا والنيجر، باعتبارها العمق الاستراتيجي الطبيعي لليبيا، ويجمع بينهما تكامل ثقافي وحضاري ضارب الجذور في تربة التاريخ والجغرافيا.

وأعرب الكوني عن أسفه لتحول ذات الحدود الى مصدر قلق بسبب استغلال العصابات العابرة للحدود وتجار البشر والسلاح، والمجموعات المسلحة المتشددة، صعوبة الظروف الحالية، وتوظيفها للحدود المشتركة لأغراض إجرامية وإرهابية. وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق الأمني واللوجستي بين البلدين للتصدي لمثل هذا التهديد والقضاء عليه.

وشدد السيد الكوني على ضرورة التركيز على التبادل الاقتصادي، وضرورة العمل على استكمال الطريق الرابط بين ليبيا والنيجر ، والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري المشترك بين البلدين.

فيما أكد السفير النيجري بأن عملية استكمال الطريق الرابط بين البلدين هو حلم لكل النيجر، باعتبارها دولة مغلقة وبحاجة لأن يكون لديها ممر تجاري عبر ليبيا، يسمح لها بالتواصل مع فضاءات اوسع، خاصة مع دول الشمال.

واعتبر السفير أن ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن واستقرار المنطقة والقارة، فإن ثبات القدم الليبية هو ثبات لكامل الجوار، وأن اهتزت اهتزت كامل القارة.