«الاستثمارات العامة السعودي» يوقع مذكرة تفاهم مع شركتين كوريتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتا "بوسكو" و"سامسونج سي تي" الكوريتين الجنوبيتين، أمس اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية، تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير.

و جاء توقيع المذكرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، على هامش منتدى الاستثمار السعودي-الكوري الذي احتضنته المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن للمملكة.

وقّع المذكرة كل من نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميد، و رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية و الهيدروجين بشركة "بوسكو" بيونغ-أوغ يو، والرئيس التنفيذي لمجموعة "سامسونج سي تي" سي-شول أو.

وأوضحت الوكالة السعودية أن التعاون بين الأطراف يتماشى مع إستراتيجية المملكة في تبني دور ريادي في الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، و دعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية، إذ تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج هيدروجين أخضر في المملكة العربية السعودية لأغراض التصدير.

وتعمل "بوسكو" على دعم وتحفيز مشروعات إنتاج الهيدروجين؛ إذ تهدف لأن تكون ضمن أكبر 10 منتجين في العالم، و تتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في عام 2050، كما تستهدف حاليا إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليونات و ون كوري «9 مليارات دولار تقريبا» حتى عام 2030.

وتشجع شركة "سامسونج سي تي" حلول الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خططها للنمو المستقبلي مستفيدة من خبراتها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط.