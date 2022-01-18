وحدة غسيل الأموال: مجلس الأمن يرفع 3 منظمات من قائمة الإرهاب الدولى

تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة منظمات من قائمة الإرهاب الدولي، وإلغاء الآثار والعقوبات المفروضة عليها من تجميد الأصول، والمنع من السفر على أعضائها وحظر السلاح.

وتضمن قرار لجنة الجزاءات الخاصة بعقوبات أعضاء تنظيمي داعش والقاعدة، حذف منظمة الحرمين الإسلامية فرع البوسنة والهرسك التى سبق تصنيفها فى أعوام 2002 و2003 و2008 و2011 و2018 و2019 على أنها منظمة إرهابية، كما شمل القرارات حذف منظمة الحرمين الإسلامية فرع الصومال التى سبق تصنيفها بمنظمة إرهابية فى أعوام 2002 و2011 و2015 و2019، وحذف منظمة الحرمين فرع إندونسيا، والتى صنفت بأنها إرهابية فى أعوام 2004 و2012 و2019.