ماذا أعدت أسرة رائد أدب الطفل عبد التواب يوسف بعد اختياره شخصية معرض الكتاب؟

يحل كل من رائد القصة القصيرة يحيى حقي، ورائد أدب الطفل عبد التواب يوسف شخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ"53"، والتى تنطلق فعالياته 26 يناير الجاري، ويبقى هنا السؤال: ماذا أعدت أسرة رائد أدب الطفل عبد التواب يوسف عنه فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 53 ؟، وهو ما أجاب عنه ابنه الأديب عصام يوسف.

وكشف عصام يوسف لـ"الدستور"، أنه انتهى من إعداد سيرة ذاتية تحمل مذكرات رائد أدب الطفل الراحل عبد التواب يوسف ومن المقرر صدورها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن فعاليات المعرض.

وأشار "يوسف" إلى أن السيرة الذاتية الخاصة بوالده تحمل عنوان "قلبى وعقلى وقلمى" وهو عبارة عن سيرة ذاتية لم تنشر من قبل عن رحلة والده المُولف المصري والمترجم وناشر للمطبوعات الصادرة في المدرسة والجامعة عبد التواب يوسف.

يذكر أنه وُلد عبد التواب يوسف في قرية شنرا بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف في مصر في 1 أكتوبر عام 1928 وتوفى فى 28 سبتمبر 2015 عن عمر يناهز 86 عاما.

حصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة. ثم عمل مشرفًا على برامج الإذاعة المدرسية بوزارة التربية، بعد تخرجه في الجامعة، ثم رأس قسم الصحافة والإذاعة والتليفزيون بهما؛ إلى أن تفرغ للكتابة للأطفال منذ عام 1975. هو صاحب فكرة إصدار أول مجلة إسلامية للأطفال تحت اسم الفردوس عام 1969، وهو من أقام أول مؤتمر لثقافة الطفل عام 1970.

وأنشأ جمعية ثقافة الأطفال، كما أنه أول من قدم عملًا إذاعيًا للأطفال. وتخصص في أدب الطفل واحتل مكانة بارزة في هذا المضمار، وعُد واحدًا من أبرز رواد أدب الأطفال والمؤلفين ذوي الإنتاج الأدبي القياسي في الوطن العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين.

ألف عبد التواب يوسف 595 كتابًا للأطفال، تم طباعتهم في مصر؛ و125 كتابًا للأطفال، تم طباعتها في البلاد العربية؛ و40 كتابًا للكبار؛ إضافة إلى كتابين عن حياة محمد في عشرين قصة، حيث طُبع منه 7 مليون نسخة؛ إضافة إلى خيال الحقل والذي طُبع منه 3 مليون نسخة.

ومن بين مؤلفاته حكايات شهرزاد وحكايات غير شعبية جدًا والساعة الضائعة وحوار أم شجار أم نقار وسحر النغم والقط المثقف وسلام الشجعان والكمبيوتر يحلل شخصية جدو. وفي سلسلة هيا بنا صدرت له ثمانية كتب تشمل رحلات تعريفية للأطفال في كل من باريس وروما ولندن وبرلين ومدريد وجنيف وصوفيا وستوكهولم. وفي سلسلة معجزات الأنبياء صدرت له كتب تشمل معجزات الأنبياء، وفي سلسلة بطولات فلسطينية، صدر له هيئة الشهيدة الموهوبة وهنادي في مطعم الرعب ووفاء وحزام وسناء.. قفزة الشهادة وريم وخدعة العكازين.