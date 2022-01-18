الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية تُحذر: «أوميكرون» خطير وينتشر بكثافة

تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، من الاعتقاد بأن متحور أوميكرون ليس خطيرا، وقال إن المتحور ينتشر بكثافة ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأشار ادهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم الثلاثاء - إلى أن المتحور يجتاح العالم حيث وصل عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي إلى حوالي 18 مليون حالة، معربًا عن الخشية من أثر الانتشار السريع لأوميكرون على النظم الصحية في الدول وعلى العاملين الصحيين المنهكين.

وأكد أن الأسابيع القادمة تظل حساسة بالنسبة للنظم الصحية، مشددًا أنه لم يأت الوقت بعد لكي يتم التوقف عن اتخاذ الاحتياطات، ودعا إلى الاستمرار في القيام بتدابير الحماية المعروفة للحماية من فيروس كورونا.

وشدد على أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بمتحور أوميكرون ولكنها لا تزال قادرة على منع الوفيات والأعراض الخطيرة للفيروس، مؤكدا أن الجائحة لم تنته بعد وأنه مع انتشار أوميكرون في العالم فهناك خطر من ظهور متحورات جديدة، وقال "إنه إن لم يتغير منهج العمل في الوصول للقاحات فإن العالم قد يصل إلى مرحلة أكثر خطورة".

وقال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطواريء بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات الموجودة توفر حماية كافية ضد كل المتحورات، وأضاف أن المشكلة فقط هي بالنسبة للأشخاص الذين لايطورون مناعة بعد جرعتين من اللقاح، حيث ربما يلزم أن تكون هناك لقاحات معدلة لهذا الغرض.

وأكد رايان أن منظمة الصحة ليس في نيتها الآن إصدار أية توصيات بشأن تغيير تركيبة اللقاحات، وذلك حتى جمع البيانات الكافية وإجراء نقاش عالمي واسع النطاق بين الخبراء والمصنعين وكل الأطراف المعنية حول الجيل الثاني من اللقاحات.

المتحور متحور أوميكرون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الصحة العالمية تادروس ادهانوم

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