إجراءات أمنية مشددة حول كنائس الأقصر لتأمين احتفالات الغطاس

كثفت الأجهزة الأمنية في الأقصر من تواجدها أمام المطرانيات والكنائس لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الغطاس والذي يوافق ذكرى تعميد يوحنا المعمدان للسيد المسيح عليه السلام عن طريق غطسه في نهر الأردن.

وأغلقت الطرق الجانبية المحيطة بالمطرانيات والكنائس والأديرة خلال الصلوات والاحتفالات، ورفع السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمن تماما، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار المديرية.

تم انتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها، وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسؤولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.