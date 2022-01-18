«التعليم العالي»: بحوث الإلكترونيات ينظم فعاليات ورشة عمل حول التوازن في حياة القيادات النسائية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور شيرين عبدالقادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول تنظيم المعهد ورشة عمل بعنوان "التوازن في حياة القيادات النسائية"، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

أشار التقرير إلى أن ورشة العمل تأتى في إطار مبادرة "نادي تكنولوجيا سيدات مصر"؛ بهدف تحفيز وتطوير قدرات المرأة المصرية في مجال البحث العلمي، وتعزيز دورها في مجال التنمية والتطوير والابتكار، وزيادة فرص مشاركتها في جوائز الدولة وبراءات الاختراع والمنح الممولة وتقلد المناصب العليا.

وخلال فعاليات الورشة، أشارت الدكتور شيرين إلى أن نسبة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة من السيدات حاليًا تجاوزت 30%، مما يعكس مشاركة المرأة الفعالة وقدرتها على تقلد المناصب القيادية، ودعم القيادة السياسية لها، مؤكدة أهمية التوازن بين الحياة العلمية والأسرية للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.

وعلى هامش فعاليات الورشة، أعلنت الدكتور شيرين عن إنشاء نادي تكنولوجيا سيدات مصر بمقر المعهد؛ بهدف تشجيع المرأة وتعزيز جهودها، وإيمانًا بدورها في المجتمع المصري بوجه عام وفي البحث العلمي بوجه خاص، كما أعلنت أنه جار إعداد بروتوكول علاجي بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد أمراض العيون؛ لتوفير الخدمات الطبية للعاملين بالمعهد.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن أنه جار توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد تيودور بلهارس يتضمن خصم على الخدمات الطبية المقدمة من معهد تيودور بلهارس للعاملين ببحوث الإلكترونيات وأقاربهم من الدرجة الأولى.

حضر الورشة عدد من القيادات النسائية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، ومنهن: الدكتور نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، الدكتور منى عبد اللطيف مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، الدكتور عصمت عبد الفتاح أستاذ باحث متفرغ بقسم الدوائر الشريطية بالمعهد حاليًا ورئيس المعهد سابقًا، الدكتور تيسير أبو النصر أستاذ هندسة كهربائية متفرغ في جامعة كولومبيا البريطانية.