السجن 8 سنوات لسائقين يتاجران فى الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، بمعاقبة سائقين، بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك فى القضية المقيدة تحت رقم 25760 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير الأمن، إخطارًا، من قسم شرطة ثان الرمل، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باتجار سائقين في المواد المخدرة.

أفادت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن كلا من: إ. ع. م- سائق، ف. ع. ع- سائق، يمارسان نشاطا واسعا في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، متّخذان من عملهما كسائقين، وسيلة لإخفاء نشاطهما الإجرامي.

بإعداد الأكمنة اللازمة جرى ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة يستخدمانها في ترويج المخدرات بدائرة القسم، خلال أحد الأكمنة المعدة لهما، وبتفتيش السيارة؛ عثر معهما على 70 طربة من مخدر الحشيش.

وحرر المحضر اللازمة بالواقعة، وبمواجهتهما بالمعلومات ووقائع الضبط، اعترفا بحيازة المخدرات، وأن الأموال التي ضُبطت بحوزتهما من حصيلة بيع المخدرات لعملائهما.

بعرضهما على جهات التحقيق المعنية؛ قررت إحالتهما للمحاكمة بمحكمة جنايات الإسكندرية؛ بعد استيفاء كل الأوراق؛ حتى أصدرت حكمها المتقدم.