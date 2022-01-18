الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 8 سنوات لسائقين يتاجران فى الحشيش بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، بمعاقبة سائقين، بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك فى القضية المقيدة تحت رقم 25760 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير الأمن، إخطارًا، من قسم شرطة ثان الرمل، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باتجار سائقين في المواد المخدرة. 

أفادت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن كلا من: إ. ع. م- سائق، ف. ع. ع- سائق، يمارسان نشاطا واسعا في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، متّخذان من عملهما كسائقين، وسيلة لإخفاء نشاطهما الإجرامي.

بإعداد الأكمنة اللازمة جرى ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة يستخدمانها في ترويج المخدرات بدائرة القسم، خلال أحد الأكمنة المعدة لهما، وبتفتيش السيارة؛ عثر معهما على 70 طربة من مخدر الحشيش.

وحرر المحضر اللازمة بالواقعة، وبمواجهتهما بالمعلومات ووقائع الضبط، اعترفا بحيازة المخدرات، وأن الأموال التي ضُبطت بحوزتهما من حصيلة بيع المخدرات لعملائهما.

بعرضهما على جهات التحقيق المعنية؛ قررت إحالتهما للمحاكمة بمحكمة جنايات الإسكندرية؛ بعد استيفاء كل الأوراق؛ حتى أصدرت حكمها المتقدم.

الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة قسم شرطة الرمل ثان محكمة جنايات الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

«الخارجية» تعلن إصابة مصريين فى الهجوم الإرهابي بأبو ظبى

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

أول إجراء من «التعليم» ضد مراقب تسبب في تبول طالب

أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشواق مسامر

أشواق مسامر تكتب: متى تكون عدوًا لنفسك؟!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني